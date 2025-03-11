Не лотерея, а стратегия: как увеличить стоимость квартиры перед продажей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Риелтор Ермоленко: ремонт-призрак поможет продать квартиру подороже

Риелтор раскрыла секреты, как увеличить стоимость квартиры перед продажей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Риелтор раскрыла несколько хитростей.

Чтобы увеличить стоимость квартиры перед продажей, нужно позаботиться о ее чистоте, а также сделать помещение светлым и просторным. Об этом рассказала семейный риелтор Светлана Ермоленко в беседе с Газета.ру.

«Начните с магии чистоты: плесень в ванной, пыль на люстре или жир на кухне снижают цену на глазах», — говорит Ермоленко.

Для того, чтобы сделать пространство светлым и просторным, можно разместить зеркала напротив окон или в узком коридоре. Этот прием визуально удвоит объем. Светлые стены сделают пространство воздушнее и легче, что также положительно скажется на цене.

Кроме того, лучше убрать из квартиры лишнюю мебель, так как пустота позволит покупателю «наполнить» квартиру своими мечтами. Сантехнику тоже можно не менять, а лишь обновить некоторые детали. Например, блестящие ручки и смесители. Это создаст эффект свежего ремонта.

Помимо этого, можно прибегнуть к небольшой хитрости: наполните квартиру ароматом кофе и ванили. Это сразу добавит помещению уюта. Цветы придадут интерьеру свежесть, а фоновая музыка добавит элитный лоск. Например, джаз или классику.

Ермоленко добавила: продавайте не стены, а жизнь. Если рядом с этим жильем хорошая инфраструктура, то расскажите об этом. Придумайте историю о том, для кого идеально подойдет эта квартира.

Фотографируйте помещение днем, открыв перед этим шторы, советует риелтор. Лучше всего делать снимок из угла: так вы захватите больше пространства.

Эксперт по недвижимости отмечает, что продажа жилья — это не лотерея, а стратегия. Поэтому соблюдение этих простых принципов точно поможет увеличить стоимость квартиры.

Ранее 5-tv.ru писал, снизятся ли цены на жилье в 2025 году.

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