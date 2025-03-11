Научно-популярные циклы «Тело как гаджет» и «Что мы знаем о Вселенной?» выйдут на платформе Wink

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Первая серия выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре уже завтра.

Циклы «Тело как гаджет» и «Что мы знаем о Вселенной?» выйдут на платформе Wink

Фото: 5-tv.ru

В онлайн-кинотеатре Wink появятся новые научно-популярные циклы от «НМГ Док», которые раскроют тайны человеческого тела и Вселенной.

В рамках документального проекта «Тело как гаджет» зрители узнают о биохакинге и о том, как можно использовать свой организм для достижения своих целей. Как отмечают эксперты, заложенные в человеке резервы открывают практически безграничные возможности.

Цикл включает в себя четыре фильма: «Мозг», «Зрение», «Кожа» и «Кровь». Первый фильм станет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра уже 12 марта.

Цикл «Что мы знаем о Вселенной?» состоит из десяти серий в жанре нон-фикшн. В роли ведущих выступят российские ученые, которые познакомят зрителей с последними открытиями в космосе и расскажут о главных загадках Вселенной. Эти фильмы станут доступны подписчикам Wink уже 2 апреля.

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