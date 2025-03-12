Артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru
Под удар наших бойцов попала также радиолокационная станция и живая сила неприятеля.
Расчет гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Наши артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне СВО с самого начала спецоперации. Огонь ведется с расстояния нескольких десятков километров.
Российские бойцы не раз были отмечены почетными боевыми наградами.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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