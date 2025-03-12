Артиллеристы уничтожили гаубицу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Опубликовано видео, как артиллеристы ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Под удар наших бойцов попала также радиолокационная станция и живая сила неприятеля.

Расчет гаубицы «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожил гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне СВО с самого начала спецоперации. Огонь ведется с расстояния нескольких десятков километров.

Российские бойцы не раз были отмечены почетными боевыми наградами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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