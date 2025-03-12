В двух районах Ленинградской области зафиксированы укусы клещей

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Столкновения с паразитами происходят с января.

Клещи проснулись: петербуржцы встретили их в двух районах Ленобласти

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В Санкт-Петербурге с начала 2025 года зарегистрировали пять пострадавших от клещей. Паразиты появились во Всеволожском и Тихвинском районах, причем два пациента привезли клещей из Таиланда, один – из Новгородской области.

Как правило, клещи просыпаются в апреле, а засыпают вновь в октябре. Это не исключает встречу с ними и в другие месяцы. Например, в Томской области с паразитами столкнулись еще в начале января. Пятилетний мальчик обнаружил на голове странную шишку и пожаловался маме. Та, в свою очередь, увидев клеща, испытала шок.

На природе всегда следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать укуса клеща. Однако они не дают гарантий. В связи с этим не будет лишним сделать прививку от клещевого энцефалита – страшной инфекции, которую переносят эти паразиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что укусы клещей уже зафиксировали в шести регионах России. Они проснулись на полтора месяца раньше из-за аномально теплой зимы. Уже в январе насчитывалось почти 100 укусов.

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