Не равны: какие постройки на дачах подлежат обязательной регистрации

А вот бани и гаражи в отдельных случаях ставятся на кадастровый учет.

Теплицы, уличные душевые и туалеты на дачах не подлежат регистрации. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

В ведомстве уточнили, что не все постройки на дачных участках подлежат обязательной регистрации. Те объекты, что относятся к вспомогательным, то есть выполняют обслуживающую функцию и не имеют прочной связи с землей, не подлежат государственному учету.

Это значит, что все, что не имеет заглубленного фундамента, несущих и ограждающих конструкций, регистрировать не нужно.

«Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие сооружения подобного назначения можно ставить на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них», — поясняется на сайте Росреестра.

Нужно ли оформить документы на бани и гаражи, зависит от того, являются ли эти постройки капитальными — имеют ли фундамент.

Необходимо также обратить внимание на то, какой вид разрешенного использования у вашего участка. Если он предназначен для огородничества, то возводить постройки, требующие регистрации, на нем нельзя, допустимы лишь вспомогательные. Строить капитальные сооружения, например, жилые дома, можно только на садовом участке.

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