Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью

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Анна Криушина
Анна Криушина 36 0

В Екатеринбурге 20 школьников были госпитализированы с острым гастроэнтеритом

Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Несколько подростков были госпитализированы.

В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление среди школьников, проживающих в общежитии учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области в своем официальном Telegram-канале.

За медицинской помощью обратились 27 учащихся в возрасте от 16 до 18 лет с симптомами острого гастроэнтерита. Из них 20 человек были госпитализированы, состояние остальных остается под контролем медиков. У общежития дежурят бригады скорой помощи, продолжающие осмотр потенциально пострадавших.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование для установления причины отравления. Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и смывов с поверхностей в столовой общежития, а также на предприятии-поставщике еды. Результаты исследований станут основой для дальнейших выводов. Медики поддерживают связь с родителями пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей.

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Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью

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