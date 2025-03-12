Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью

Несколько подростков были госпитализированы.

В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление среди школьников, проживающих в общежитии учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области в своем официальном Telegram-канале.

За медицинской помощью обратились 27 учащихся в возрасте от 16 до 18 лет с симптомами острого гастроэнтерита. Из них 20 человек были госпитализированы, состояние остальных остается под контролем медиков. У общежития дежурят бригады скорой помощи, продолжающие осмотр потенциально пострадавших.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование для установления причины отравления. Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и смывов с поверхностей в столовой общежития, а также на предприятии-поставщике еды. Результаты исследований станут основой для дальнейших выводов. Медики поддерживают связь с родителями пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей.