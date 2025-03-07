«Грубые нарушения»: китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей

Китайское кафе закрыли после отравления пяти человек в Благовещенске

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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У посетителей заведения нашли острую кишечную инфекцию.

В Благовещенске из-за отравления пяти клиентов закрыли кафе китайской кухни «Дружба». Об этом сообщили в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Отмечается, что у посетителей заведения нашли острую кишечную инфекцию.

«Установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства», — уточнили в ведомстве.

Согласно публикации, владельцы кафе не смогли предоставить документы, которые подтверждают безопасность и качество продукции. Кроме того, были зафиксированы грубые нарушения — отсутствие маркировки на продуктах, мытье посуды и кухонного инвентаря без применения дезинфицирующих средств, отсутствие медицинских книжек у сотрудников заведения.

Помимо этого, в ходе проверки было найдено около двух тонн полуфабрикатов и сырья неизвестного происхождения. По предписанию управления они были утилизированы.

К слову, прежде из-за найденной кишечной палочки было закрыто заведение сети «Братья Караваевы» в Москве. Кафе, расположенное у станции метро «Белорусская», закрыли на 60 дней.

Проверка была организована после отравления одного из посетителей. В результате специалисты выявили нарушения требований технических регламентов к условиям хранения пищевой продукции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в хабаровской школе отравились 25 детей.

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