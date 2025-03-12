Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Информация об этом появилась на сайте ЕК.

Еврокомиссия анонсировала пакет контрмер в отношении американских товаров

Фото: www.globallookpress.com/STELLA

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С апреля этого года вступит в силу пакет новых контрмер, которые Еврокомиссия (ЕК) выдвинула в отношении экспорта США. Информация об этом появилась на сайте ЕК.

«Комиссия <…> запустила процесс введения дополнительных контрмер против США. Они будут направлены на товары стоимостью около 18 миллиардов евро, которые затем будут применяться вместе с повторно введенными мерами с 2018 года», — сказано в заявлении.

Уточняется, что цель данных мер состоит в том, чтобы общая стоимость мер Евросоюза соответствовала возросшей стоимости торговли, затронутой новыми тарифами Штатов

Известно, что пошлины введены на промышленную продукцию, включающую в себя изделия из стали, алюминия, бытовую технику и хозяйственные инструменты.

Кроме того, это коснется также сельскохозяйственной продукции: говядины, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и овощей.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что в отношении ЕС будут введены таможенные пошлины в размере 25%, и сделано это будет не только на автомобили, но и на «все остальное». Как считает Трамп, Европа не принимает автомобили из США и давит на американцев. В ЕК сообщали, что дадут решительный ответ на данные меры Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС утвердил план усиления обороны союза. Прошедший в Брюсселе саммит, в отличие от нескольких предыдущих, был богат на новости. Причем такие, что стер все улыбки с лиц его участников. Европейские лидеры осознают, что в вопросе поддержки Украины они теперь могут рассчитывать только на себя. Более того, вся архитектура европейской безопасности, долгие годы базирующаяся на американской военной мощи, может начать трансформироваться.

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