В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Когда планируется встреча президентов?

Договоренности о телефонном звонке Путина и Трампа пока не было — Песков

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пока не договаривались о проведении телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы правильно понимаете», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, действительно ли от США не было соответствующего запроса.

По словам Пескова, в настоящий момент не определены дата и место встречи президентов.

К слову, по данным иностранных СМИ, лидер Соединенных Штатов надеется, что Владимир Путин даст согласие на прекращение огня на Украине. 

Согласно публикациям, президенты проведут встречу, чтобы решить данный вопрос. Отмечалось, что теперь только от Москвы зависит, будет ли введено временное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал мир отказаться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на продуктивные переговоры о денуклеаризации с Россией. По словам американского лидера, «будет здорово», если все избавятся от своего ядерного потенциала.

+8° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Петербургского школьника госпитализировали с отравлением «Кротом»
13:45
Патрушев рассказал о финансировании агропромышленного комплекса в 2025 году
13:42
Тихоокеанский флот России принял участие в совместных учениях с Ираном и Китаем
13:40
Россия реализует нацеленный на укрепление аграрного суверенитета нацпроект
13:33
Бобер может оставить без воды тысячи словаков
13:30
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
«Лет на 25 точно совершил»: отправится ли муж Блиновской в колонию вслед за женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской