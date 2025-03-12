На береговой линии Анапы обнаружили новые выбросы мазута из-за потепления

Новые выбросы нефтепродуктов на фоне потепления были зафиксированы на береговой линии Анапы после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

«С прошлой недели стала повышаться температура воздуха и воды в Черном море. Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне», — написал губернатор.

Ситуация на участках береговой линии города взята на контроль специальных служб, отмечается в публикации.

Около 1,7 тысячи человек было задействовано для вывоза загрязненного песка и грунта. Среди них есть и волонтеры, и работники МЧС, и команды муниципалитетов.

Губернатор отметил, что безопасность и здоровье граждан являются приоритетом, поэтому вместе с Роспотребнадзором будет решаться вопрос о возможности проведения курортного сезона.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло из-за непогоды 15 декабря 2024 года. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. После этого мазут с танкеров добрался до пляжей Анапы Позднее, 3 января, мазутное пятно обнаружили в Севастополе на входе в Балаклавскую бухту.

Режим ЧС федерального характера введен в Краснодарском крае и Севастополе. Кроме того, режим угрозы ЧС муниципального характера в Черноморском районе введен на западе Крыма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с побережья мыса Панагия вывезли последние фрагменты танкера «Волгонефть-239». Работы по ликвидации последствий аварии завершены на 100%.