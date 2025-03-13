Российские гаубицы разгромили склады ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 48 0

Опубликовано видео, как российские гаубицы уничтожили склады ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

В ходе нанесения ударов были уничтожены боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки и пехота неприятеля.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Север» уничтожили бронемашины, самоходные артиллерийские установки, гаубицы М777, склады ГСМ и боеприпасов, а также пехоту ВСУ на Харьковском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерийские расчеты «Мста-С» применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, способные нанести максимальный урон даже заглубленным бетонированным укреплениям. Огонь ведется на расстоянии нескольких десятков километров.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
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