Была колония, стала крепость: стали известны подробности освобождения Малой Локни

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Бойцы ВС РФ заняли территорию колонии номер 11, освобождаю Малую Локню

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Под Суджей наши бойцы уничтожают броневики украинской армии.

Бойцы 9-го мотострелкового полка, который выдавливают сейчас из Курской области украинских боевиков, рассказали, как освобождали село Малая Локня и, в частности, вновь заняли территорию исправительной колонии № 11.

Именно здесь в августе прошлого года, в самом начале вторжения ВСУ на Курскую землю, шли самые ожесточенные и героические бои. Защитникам заранее удалось эвакуировать заключенных и персонал, а затем превратить учреждение в настоящую крепость. Бойцы заняли в ней круговую оборону, а потом, практически находясь в окружении, вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций…

«Вот она колония, Брестская крепость, плечом к плечу 30-й полк, 22-й, 9-й полк. Вот на этом здании было все символично, наши ребята водрузили флаг полка, флаг батальона „Отмель“. Ну и, конечно, флаг РФ», — рассказал заместитель командира батальона с позывным «Водолей».

А наши бойцы продолжают продвигаться на запад. Следующие кадры — из хутора Косица Суджанского района Курской области. Бои отгремели здесь накануне. Разрушенные дома еще дымятся. А дороги завалены телами украинских националистов.

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