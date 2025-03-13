QR-код на могиле и экогроб: главные похоронные тренды 2025 года

Даже в сфере ритуальных услуг есть мода, и современные тенденции порой вызывают недоумение россиян.

Технологии и модные течения развиваются, трансформируются и не обходят стороной ни одну из сфер человеческой жизни. То же происходит и в мрачной индустрии ритуальных услуг. О трендах 2025 года журналистам Life.ru рассказала руководитель похоронного центра Елена Шевченко.

Первым она назвала тренд на экологичность: желающие могут отправиться в последний путь в экогробу или экоурне, которые сделаны из картона и полностью биоразлагаемы. Такие «саркофаги» внешне напоминают картонную коробку, многим они кажутся ненадежными и хрупкими. В реальности тело из бумажного гроба не выпадает, кроме того, его можно выбирать для кремации. Несмотря на удобство и экологичность, деревянные лаковые модели остаются самыми популярными, а вот обивка тканью уже менее востребована. Даже на скромные похороны гроб россияне стараются приобрести подороже.

Цифровизация жизни перерастает в цифровизацию смерти. Внимание клиентов все чаще привлекают электронные страницы памяти, с фото и биографией умершего. На надгробия или кресты при этом наносятся QR-коды, которые ведут на соответствующую страницу в сети.

«Вспоминая самый необычный случай на похоронах в 2025 году, в голову приходит этот: как правило, людям кладут в могилу что-то личное. Например, если человек носил очки, ему кладут очки… Но меня удивила одна ситуация, когда в ноги поставили цветочный горшок. Для меня это было неожиданно, но родственники сказали, что так было задумано», — рассказала Елена Шевченко.

Способ прощания с дорогим человеком каждый выбирает сам — в зависимости от собственных представлений или пожеланий умершего. Так или иначе, сегодня ритуальные агентства готовы предоставить сразу несколько вариантов, в том числе «модных» и ультрасовременных.

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