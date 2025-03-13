Новые кадры боев в Курской области: дроны наносят удары по ВСУ

Эфирная новость 44 0

Минобороны РФ обнародовало новые кадры с поля боя в районе Суджи Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

FPV-дроны «Рубикон» наносят удары по отступающим украинским боевикам и их технике.

Новые кадры боев в районе Суджи в Курской области распространило Минобороны.

На них видно, как FPV-дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поражают автомобильную технику и скопление украинских боевиков, стремительно отступающих из районного центра.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Курская область
13 мар
Бойцы ВС РФ освободили Суджу в Курской области от украинских боевиков
13 мар
Эвакуация из Казачьей Локни: как люди выживали под гнетом украинских боевиков
13 мар
Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию
13 мар
Была колония, стала крепость: стали известны подробности освобождения Малой Локни
13 мар
Российские гаубицы разгромили склады ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
13 мар
Визит Путина в Курскую область вызвал бурную реакцию западных СМИ
13 мар
«Разгромить противника»: главные заявления Путина в пункте управления курской группировкой ВС РФ
13 мар
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал об итогах операции «Поток» в Судже
13 мар
Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область
12 мар
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 93.97
0.31
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

13:13
Магнитная буря продлится несколько дней: советы для метеочувствительных людей
13:05
Серийного убийцу эскортниц Варакина суд направил на принудительное лечение
12:59
От перемолотых желудей до ячменя: что продают под видом настоящего кофе
12:58
АР: Украина исчерпала запасы ракет ATACMS
12:45
«С целью успокоения»: мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына
12:29
Легкая добыча: мошенники используют детей в новых схемах обмана

Сейчас читают

Мечты должны сбываться: школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской