Новые кадры боев в Курской области: дроны наносят удары по ВСУ
Минобороны РФ обнародовало новые кадры с поля боя в районе Суджи Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
FPV-дроны «Рубикон» наносят удары по отступающим украинским боевикам и их технике.
Новые кадры боев в районе Суджи в Курской области распространило Минобороны.
На них видно, как FPV-дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поражают автомобильную технику и скопление украинских боевиков, стремительно отступающих из районного центра.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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