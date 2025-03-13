Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал БелТА.

«Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию», — сказано в публикации.

Известно, что белорусский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Главы двух государств обсудят важнейшие аспекты стратегического партнерства и союзничества между Россией и Белоруссией. Информация об этой встрече была опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, стороны рассмотрят перспективы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, а также актуальные вопросы международной повестки.

По итогам переговоров президенты подпишут несколько совместных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на книжной ярмарке в Минске представили книги Библиотеки Союзного государства. Всего на выставке показали восемь произведений. Пять из восьми книг были представлены публике впервые.

Среди них, например, есть труд, посвященный Симеону Полоцкому, российскому и белорусскому богослову, поэту и переводчику, а также Михаилу Ломоносову, Дмитрию Менделееву и другим деятелям науки.