Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Белорусский лидер планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает Telegram-канал БелТА.

«Лукашенко прибыл с официальным визитом в Россию», — сказано в публикации.

Известно, что белорусский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Главы двух государств обсудят важнейшие аспекты стратегического партнерства и союзничества между Россией и Белоруссией. Информация об этой встрече была опубликована на сайте Кремля.

Кроме того, стороны рассмотрят перспективы интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, а также актуальные вопросы международной повестки.

По итогам переговоров президенты подпишут несколько совместных документов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на книжной ярмарке в Минске представили книги Библиотеки Союзного государства. Всего на выставке показали восемь произведений. Пять из восьми книг были представлены публике впервые.

Среди них, например, есть труд, посвященный Симеону Полоцкому, российскому и белорусскому богослову, поэту и переводчику, а также Михаилу Ломоносову, Дмитрию Менделееву и другим деятелям науки.

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