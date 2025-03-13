Серийного убийцу эскортниц Варакина суд направил на принудительное лечение

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 115 0

Защитой маньяка доказано, что мужчина находился в невменяемом состоянии в момент расправы над девушками.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Серийного убийцу эскортниц Алексея Варакина суд направил на принудительное лечение в Москве. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Защитой маньяка доказано, что мужчина находился в невменяемом состоянии в момент расправы над девушками.

До вступления приговора в законную силу преступник будет находиться в следственном изоляторе. После — Варакина должны перевести в психиатрический стационар.

Серийного маньяка Алексея Варакина задержали в декабре 2023-го после убийства 25-летней проститутки Влады из Москвы. Мужчина связался с девушкой и договорился о цене в десять тысяч рублей за ночь, после чего эскортница пригласила его к себе.

Увидев маньяка вживую, девушка тут же «заломила» ценник втрое, потребовав оплату в виде 30 тысяч рублей. Мужчина разозлился, схватился за нож и всадил владелице квартиры оружие в шею. Владиславе удалось закрыться в другой комнате и позвонить подруге по видеосвязи, чтобы та вызвала полицию. К сожалению, когда силовики прибыли на место, эскортница уже была мертва.

На допросе преступник признался еще и в другом убийстве. За два дня до трагедии мужчина снял номер в гостинице «Вечный зов», где зарезал в ванной комнате другую проститутку. Владельцы отеля узнали о том, что в гостинице находится труп девушки, уже после прибытия полиции на место происшествия.

Вскоре выяснилось, что последние 13 лет серийный убийца проходил лечение в психиатрической больнице после таких же нападений на девушек легкого поведения, но только уже в Санкт-Петербурге. Врачи посчитали, что он «выздоровел» и выпустили мужчину из лечебницы. Варакин тут же направился в Москву и принялся продумывать новые убийства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьник в Москве задолжал сутенерам 120 тысяч рублей из-за игры «Правда или действие». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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