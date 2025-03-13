ФСБ предотвратила серию терактов: украинские спецслужбы планировали убийства военных

В посылках, отправленных по почте, была спрятана взрывчатка, которая должна была сработать при открытии.

Служба безопасности Украины планировала целую серию убийств наших военнослужащих в ряде регионов страны.

Каждому почтой была отправлена посылка с подарками. Все коробки были начинены взрывчаткой. Погибнуть в результате терактов могли десятки людей на Урале и в центральной России.

Однако осуществить план не удалось. Агентов украинской разведки вычислили и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Детали операции рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

То, что дело буквально пахнет диверсией, сотрудники челябинского аэропорта заподозрили сразу. В пяти посылках с духами на рентгене высветились самодельные взрывные устройства.

Смертельный груз предназначался российским офицерам, задействованным в специальной военной операции, и госслужащим, которые помогают нашим военным. К счастью, никто не пострадал. Опасные коробки оперативно изъяли взрывотехники ФСБ.

Бомбы были замаскированы под подарочные наборы ко Дню защитника Отечества. Для большей убедительности диверсанты не поленились украсить их георгиевскими лентами. Сработать взрывчатка должна была сразу, как только получатель вскроет упаковку.

Задержан отправитель — 21-летний житель Свердловской области, который действовал по указанию куратора с Украины.

«Познакомился в интернете с неким Антоном, который, как оказалось, проживает на Украине. Он дал мне задание распознать машины и проживание личностей в Екатеринбурге на военном заводе», — рассказал на допросе задержанный.

Вслед за этим парень, ставший марионеткой украинских спецслужб, отправился в Энгельс собирать данные на российских военных летчиков. А затем в Челябинск — вскрыть тайники с уже подготовленной взрывчаткой и отправить их предполагаемым жертвам.

«В Энгельс, в Москву, в Люберцы, в Воронеж. Он обещал шесть тысяч долларов, которые так и не выплатил. Он удалил аккаунт и заблокировал», — сказал задержанный.

Это далеко не первая попытка украинских спецслужб дотянуться до наших военных. После каждой неудачи они становятся все более изощренными.

Так, под видом гуманитарной помощи российским бойцам пытались отправить заминированные очки для FPV-дронов, а в 2024 году ФСБ перекрыла крупный канал доставки взрывчатки с Украины. Вещество прятали в церковной утвари и православных иконах.

При этом действуют враги руками российских граждан, которые часто даже не осознают последствий. Буквально на днях курьер, который доставил летчикам армавирского училища отравленный торт, признал свою вину. Ему грозит пожизненное заключение.