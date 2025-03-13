Счетная палата России вернула почти 94 млрд рублей в бюджет страны в 2024 году

По итогам проверок в 2024 году в государственную казну было возвращено 94 миллиарда рублей.

Таких мероприятий было более трехсот. Отчет предоставил председатель Счетной палаты России на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Как уточнил Борис Ковальчук, сумма стала рекордной за весь 30-летний срок работы контрольного органа.

В первую очередь это говорит об эффективности методик, которые применяют сотрудники. Изучали документации и выясняли, насколько эффективно расходуются государственные средства на предприятиях, которые заняты в сферах науки и технологий, а также реализации национальных проектов. Особое внимание уделили и оборонной промышленности.

«Самым внимательным образом анализировались в отчетном году задачи, связанные с проведением специальной военной операции. На особом контроле держим вопросы, касающиеся поставок военной техники и различных вооружений, с поддержкой и обеспечением наших военнослужащих, с организацией реабилитации и социальной защиты. Тщательный аудит, укрепление и развитие обороноспособности нашей страны на сегодня — один из ключевых приоритетов нашего ведомства», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Как подчеркнул председатель Счетной палаты России, работу продолжат и в 2025 году. Кроме того, в планах усилить контроль компаний, чья главная задача — это укрепление технологического суверенитета страны. Во время таких проверок удается не только выявить растраты бюджета, но и в целом дать рекомендации, которые позволяют выстроить еще более эффективную работу на предприятии.