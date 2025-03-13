ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в трагедии в Одессе

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 66 0

Речь идет о столкновениях и убийствах людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. 48 человек погибли, еще более 200 пострадали от рук неонацистов.

ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в трагедии в Одессе

Фото: © РИА Новости/Александр Полищук

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в бездействии и отказе в предотвращении насилия в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Это повлекло смерть 48 человек и страдания более 200 мирных граждан. Решение вынесено на официальном сайте ЕСПЧ.

текст2 мая 2014 года погибли 48 человек в трагедии в Одессе. © РИА Новости/Денис Петров

«Суд приходит к выводу, что власти допустили недопустимые задержки и допустили значительные периоды необъяснимого бездействия и застоя», — указано в юридическом документе.

Иск к ЕСПЧ подали пострадавшие и родственники погибших людей в трагедии в Доме профсоюзов десять лет назад. Суд признал, что украинские власти не приняли своевременно меры по спасению людей, а также намеренно скрывали улики под предлогом принятия мер по устранению последствий столкновений.

текст2 мая 2014 года погибли 48 человек в трагедии в Одессе. Войтенко Максим /ТАСС

Данные действия киевского режима нарушают вторую статью Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) о праве людей на жизнь. Украинские власти обязаны выплатить семьям погибших по 15 тысяч евро компенсации, а пострадавшим в пожаре — по 12 тысяч евро каждому.

текст2 мая 2014 года погибли 48 человек в трагедии в Одессе. © РИА Новости/Александр Полищук

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности трагедии в одесском Доме профсоюзов. Сторонники государственного переворота просто загнали людей в здание и подожгли его. Тех, кто пытался спастись, прыгая из окон, расстреливали.

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