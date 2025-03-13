В столичной школе охранник избил 14-летнюю школьницу резиновой дубинкой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Мужчина нанес ей несколько ударов в грудь и лицо.

Охранник школы ударил девочку дубинкой из-за того, что та опаздывала и пробежала

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

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В одной из московских школ охранник ударил 14-летнюю девочку дубинкой из-за того, что она пробежала через турникет, опаздывая на тренировку. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что подросток опаздывала на занятие по волейболу в одной из школ на улице Введенского. Сама она учится в другом образовательном учреждении.

По словам родителей девочки, сначала 60-летний мужчина остановил их дочь, чтобы та надела бахилы. Она послушалась, но охранник все равно отказывался ее пропускать. В результате она пробежала через турникет, а он вытащил дубинку и нанес школьнице несколько ударов — в грудь и лицо, после чего она упала.

«Затем он ее заставил встать и грубыми словами потребовал выбраться за турникет обратно!» — с ужасом рассказывает мама пострадавшей.

Далее охранник нажал сигнальную кнопку, чтобы вызвать сотрудников Росгвардии. Вскоре в школу приехала родительница школьницы. По ее словам, у дочери опухла часть лица и появились боли в груди. Девочку госпитализировали в Морозовскую больницу. Родители написали заявление в полицию.

Позже директор образовательного учреждения сообщил, что после случившегося были приняты необходимые меры, а применивший физическое насилие охранник в школе больше не работает.

Он назвал подобные действия недопустимыми и от имени школы принес извинения семье. Луцишин также подчеркнул, что образовательное учреждение готово оказать необходимую помощь пострадавшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в нижегородской школе во время нападения школьника с ножом не работали рамки металлоискателя.

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