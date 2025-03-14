В столице открылась Московская неделя моды

Москва на ближайшие дни превратилась в столицу fashion-индустрии. В Манеже стартовала неделя моды. Свои коллекции представят почти 200 брендов. Это не только отечественные марки, но и зарубежные. Сегодня дизайнеры показали образы, на которые их вдохновил роман «Мастер и Маргарита», а также — история Марии Антуанетты.

«Образ, действительно, очень оригинальный. Костюмы, в целом, каждый отличаются друг от друга, очень оригинальные дизайнерские решения», — обратила внимание модель Мария Харченко.

«Сейчас модно делать акценты на „дорого-богато“, на старую роскошь. Все ищут новые точки опоры, хорошие материалы — японский панбархат, кожа хорошая», — отметил Алексей Егоров, ректор УВО «Московский художественно-промышленный институт» (МХПИ)

Зрителей Московской недели моды ждут не только интересные показы, неожиданные образы. Но и бесплатные мастер-классы и лекции экспертов.