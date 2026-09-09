Одно движение решает все: как кошки показывают свое превосходство в доме

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

Доминирование строится не на силе, а на контроле над ресурсами.

Как кошки показывают свое превосходство в доме — признаки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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URA.RU: в мире кошек существует негласная иерархия

В кошачьем мире существует негласная иерархия, но она не похожа на волчью стаю — она держится на контроле над ресурсами, а не на силе. Об этом сообщает URA.RU.

Доминирующая кошка первой приступает к еде, причем делает это не силой, а благодаря молчаливому согласию остальных. Она выбирает для сна самую высокую и стратегически выгодную точку, передвигается так, что другие уступают ей дорогу, и не стремится демонстрировать превосходство — оно само собой разумеющееся.

Некоторые признаки иерархии — «главная» кошка может есть из миски «подчиненной», но не наоборот. Она контролирует территорию и часто именно ту, кого вылизывают, считают лидером. Чтобы выявить доминирующую особь, достаточно понаблюдать, кто первым выбирает место для сна, чья миска остается неприкосновенной и кто без сопротивления забирает игрушки.

Главная задача владельца — обеспечить справедливые условия: отдельные миски, несколько лотков в разных уголках и достаточно вертикальных зон, чтобы у каждой кошки было свое личное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кошка может внезапно перестать пользоваться привычной когтеточкой и начать точить когти о мебель или стены. Такое поведение не всегда является капризом и может быть связано с изменениями в состоянии питомца или окружающей обстановке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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