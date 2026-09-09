Яблоки против сухости и тусклости? Какая польза для кожи скрыта в составе фруктов

Один из компонентов участвует в образовании коллагена, а другие помогают организму справляться с воздействием внешних факторов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Яблоки помогают поддерживать структуру кожи благодаря витамину С
Яблоки — привычный фрукт, который может быть интересен не только как легкий перекус. В их составе есть витамин C, полифенолы, клетчатка и вода — сочетание, которое делает яблоки хорошим дополнением к рациону для тех, кто следит за состоянием кожи.
Особое внимание заслуживает витамин C, участвующий в образовании коллагена, а также растительные антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от окислительного воздействия. Как яблоки могут влиять на внешний вид кожи и какие способы употребления принесут больше пользы — в материале 5-tv.ru.
Витамин C для упругости кожи
Витамин C необходим организму для образования коллагена — белка, который входит в состав кожи и помогает поддерживать ее структуру.
Получать витамин C можно из разных продуктов, в том числе фруктов и овощей. Яблоки не относятся к самым богатым источникам этого вещества, однако могут дополнять ежедневный рацион.
Чем полезны антиоксиданты?
В яблоках присутствуют полифенолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами.
Они помогают организму противостоять окислительному стрессу, который возникает в том числе под воздействием внешних факторов.
Часть полифенолов содержится в кожуре яблока. Поэтому хорошо вымытый фрукт можно есть целиком, если кожура нормально переносится организмом.
Как клетчатка связана с состоянием кожи?
Яблоки содержат пищевые волокна, в том числе пектин. Они необходимы для нормальной работы кишечника и помогают поддерживать полноценный рацион.
Состояние пищеварительной системы и питание могут отражаться на общем самочувствии, поэтому достаточное количество клетчатки — важная часть ежедневного меню.
Кроме яблок, ее источниками являются овощи, бобовые, цельнозерновые продукты и другие фрукты.
Может ли яблоко помочь при сухости кожи?
Яблоко содержит много воды, поэтому может дополнить рацион продуктами с высоким содержанием жидкости.
Однако состояние и увлажненность кожи зависят не только от того, какие фрукты человек ест. Важны достаточное употребление жидкости, уход за кожей и защита от пересушивания.
При сухости особенно полезны регулярное использование подходящего увлажняющего средства и защита кожи от холода, ветра и солнца.
Какие яблоки лучше есть для здоровья кожи?
Специального сорта, который был бы значительно полезнее для кожи, нет. Можно выбирать красные, зеленые или желтые яблоки, ориентируясь на вкус и индивидуальную переносимость.
При этом полезно чередовать разные сорта и включать в меню другие фрукты и ягоды.
Если яблоки вызывают дискомфорт при употреблении сырыми, можно попробовать запеченый вариант.
Полезнее ли есть яблоки с кожурой?
Кожура содержит пищевые волокна и часть растительных соединений, поэтому при хорошем качестве фрукта ее можно не снимать.
Перед употреблением яблоко необходимо тщательно вымыть. Если кожа чувствительна к сырой клетчатке или фрукт вызывает неприятные ощущения, его можно очистить или приготовить.
Можно ли использовать яблоко для маски?
Домашние маски с яблоком встречаются в народных рецептах, однако экспериментировать с фруктовыми кислотами на лице стоит осторожно.
Сок или мякоть могут вызвать раздражение, особенно если кожа чувствительная, сухая или склонная к покраснению.
Для ухода за лицом лучше выбирать косметические средства, предназначенные для конкретного типа кожи.
В каком виде яблоки полезнее?
Свежие яблоки позволяют получить клетчатку и удобно подходят для перекуса. Запеченные плоды тоже могут быть хорошим вариантом, особенно для людей, которым сырые фрукты не всегда комфортны.
Яблоки можно добавлять:
- в овсяную кашу;
- творог;
- натуральный йогурт;
- фруктовые салаты;
- запеченные блюда.
При этом большое количество сахара, сиропов или жирных добавок превращает полезный фрукт в калорийный десерт.
Как питание в целом влияет на кожу?
Для поддержания кожи организму нужны белки, жиры, витамины, минералы и другие питательные вещества.
Поэтому яблоки стоит сочетать с другими продуктами: рыбой, яйцами, кисломолочными продуктами, орехами, овощами, зеленью и ягодами.
Такой рацион помогает получать широкий спектр необходимых веществ.
Кому стоит осторожнее есть яблоки?
Яблоки хорошо переносятся большинством людей, однако у некоторых они могут вызывать вздутие или другой дискомфорт.
Кислые сорта также могут не подходить людям с чувствительным желудком.
При появлении выраженной реакции после употребления продукта стоит учитывать индивидуальную переносимость и при необходимости обратиться к специалисту.
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