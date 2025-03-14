Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Также был уничтожен опорный пункт неприятеля.

Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила: все цели уничтожены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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