Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Также был уничтожен опорный пункт неприятеля.
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар был нанесен авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Разведка подтвердила: все цели уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
- 14 мар
- Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
- 14 мар
- Обгоревшие руины, брошенное оружие: стали известны подробности освобождения Суджи
- 14 мар
- До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль шесть сел
- 13 мар
- Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем ВС РФ
- 13 мар
- Особый символизм: на Западе заявили о переломе после визита Путина в Курскую область
- 13 мар
- Визит Путина в Курскую область: западные СМИ говорят о «тяжелом ударе» для Киева
- 13 мар
- Новые кадры боев в Курской области: дроны наносят удары по ВСУ
- 13 мар
- Бойцы ВС РФ освободили Суджу в Курской области от украинских боевиков
- 13 мар
- Эвакуация из Казачьей Локни: как люди выживали под гнетом украинских боевиков
- 13 мар
- Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию
Читайте также
87%
0.05 94.26
0.29
Нашли ошибку?