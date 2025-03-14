Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от наводнений

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Метеоролог Вильфанд: Подтопления ожидаются в апреле в нескольких регионах РФ

Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от наводнений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Максим Богодвид

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По прогнозам Гидрометцентра, половодье в европейской части России в этом году будет слабым.

Регионы России начинают готовиться к половодью. По данным метеорологов, основной разлив произойдет в апреле, весенние подтопления в этом году ожидаются в нескольких частях страны. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, на европейской территории РФ подтопление будет слабым. Об этом говорят скудные запасы воды в снежном покрове, глубина промерзания и водности почвы. Все эти показатели в 2025-м значительно ниже нормы.

Но в ряде областей таяние снега приведет к некоторым сложностям. В зоне риска снова Оренбургская область, которой весна нанесла немалый ущерб в 2024 году. Там уже починили прорванную дамбу и готовятся взрывать ледяные глыбы, чтобы уберечь от воды населенные пункты. Подтопления ожидаются также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях.

Похожая ситуация прогнозируется в Уфе, могут пострадать хозяйственные постройки в Кировской области. Меры принять придется также властям Самарской и Свердловской областей. Скорее всего, подтопления будут и в Омской области, Якутии и Забайкальском крае. Низины может залить водой в Хабаровском крае и на Чукотке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда в России начнется сезон аллергии.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

7:46
Перекрыты федеральные трассы: Сахалин накрыла сильнейшая метель
7:30
Су-34 нанес удар по пехоте ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:12
Как из бабушкиного сундука: тенденции будущего сезона с Московской недели моды
7:07
В аэропортах Москвы и Калуги ввели временные ограничения
6:55
Заявления Путина по конфликту на Украине стали главной темой публикаций западной прессы
6:38
Наталья Подольская разозлила мужа просьбой о дорогом подарке

Сейчас читают

«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях
Устроила дома наркопритон: новые подробности убийства ребенка в Миассе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской