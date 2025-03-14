Бывший муж звезды «Дома-2» Устиненко вызвал к ней органы опеки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Бывший муж звезды Дома-2 Устиненко вызвал к ней органы опеки

К Устиненко из «Дома-2» пришли из органов опеки после заявлений Гобозова

Фото: ВКонтакте/Алиана Устиненко/alianaus1001

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Многодетная мама шокирована подлостью экс-супруга, который, по ее словам, уклоняется от алиментов.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов заявил, что его бывшая жена Алиана Устиненко жестоко обращается с детьми и не воспитывает их патриотами.

Просто обвинить ее в соцсетях скандалисту показалось мало, и он решил обратиться с жалобой в органы опеки. Согласно его заявлению, Устиненко еще и употребляет запрещенные вещества.

Многодетная мама, которая растит сына Роберта от Гобозова, а также двух дочерей-погодок от нынешнего возлюбленного Маркуса Меченкова, в шоке. Она рассказала о выходке бывшего в своем Telegram-канале, назвав ее низкой и недостойной.

А представители социальных служб тем временем уже готовились к проверке. В итоге — просто зря съездили. Никаких нарушений не выявили, убедились, что дети сыты, любимы, здоровы и прикреплены к поликлинике.

Более того, поступок Гобозова вышел ему боком. По словам Устиненко, представители властей сообщили, что знают о проблемах Александра с законом (полтора года колонии за разбой. — Прим.ред.) и уклонении от уплаты алиментов. Мама сама обеспечивает себя и детей, а бывший муж отказывается от своих обязательств, ссылаясь на отсутствие официального запроса.

«Конечно же, они все увидели и поняли, что это просто ложный донос. Пообщались с Робертом, даже посмотрели его телефон, поняли, что никакого настраивания ребенка нет, что он сам ведет переписку… Также опека в курсе судимости биологического отца, его тяжелой статьи… Увидели публичные оскорбления, унижения биологического отца в мой адрес, в адрес отчима», — рассказала Алиана.

Устиненко привыкла к нападкам экс-супруга. Звезды «Дома-2» развелись давно, но страсти не утихают годами. Она просто заботится о детях и строит личную жизнь. Многодетная мама уверена, что испытания помогут ей стать сильнее. А представители опеки посоветовали ей подать в суд на бывшего за клевету.

Ранее 5-tv.ru писал о жизни Александра Гобозова в тюрьме.

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