«Приветствую»: первые кадры звезды «Дома-2» Александра Гобозова из тюрьмы

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 40 0

Звезда «Дома-2» Александр Гобозов коротает будни в тюрьме

«Приветствую»: первые кадры звезды «Дома-2» Александра Гобозова из тюрьмы

Фото: Instagram* / gobozovfan

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Мужчина отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.

Бывший участник скандального реалити-шоу Александр Гобозов находится в тюрьме по обвинению в совершении разбоя. Однако, судя по распространившемуся ролику, он не унывает, а находится в бодром расположении духа. Кадрами заключенного поделился Telegram-канал «Дом-2 Новости звезд».

«Приветствую», — весело машет рукой Гобозов в тюремной одежде.

Осужден Александр на 1,5 года. Он отбывает наказание в исправительной колонии общего режима. Причиной судебного разбирательства стал громкий скандал с избиением. Несколько месяцев назад мужчина стал получать анонимные угрозы от неизвестных людей. Злоумышленники обещали убить Александра и его семью, если тот не заплатит им большую сумму денег.

«Гобозов должен был передать потерпевшей сумму, которую требовали вымогатели. Ближе к концу установленного срока он приехал к потерпевшей и попросил организовать встречу с Адамом. Потерпевшая начала угрожать и пугать Гобозова, а он не сдержался и ударил ее несколько раз. Когда она пыталась позвать на помощь своих сообщников, он выхватил телефон и уехал», — объяснял в беседе со StarHit.ru ситуацию адвокат Гобозова.

Дело рассматривали несколько месяцев. Адвокат звезды скандального реалити-шоу уповал на то, что Гобозова спровоцировали. Но Александра все-таки отправили за решетку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезды «Дома-2» Капаклы и Мусульбес узнали пол будущего ребенка.

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