Шопоголизм прогрессирует? Россияне начали скупать одежду и обувь онлайн

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Более 80% россиян покупают одежду и обувь онлайн

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Аж 83% опрошенных предпочитают маркетплейсы обычным привычным магазинам.

Россияне стали чаще покупать онлайн одежду, обувь и аксессуары. При этом большинство в виде 83% отдает предпочтение маркетплейсам. Таковы данные нового исследования одной из площадок.

Также выяснилось, что больше половины опрошенных охотятся в интернете за определенными моделями, без четкой цели покупки совершает лишь четверть респондентов.

Помимо универсальных маркетплейсов россияне подписываются на понравившиеся магазины, где следят за ценами и обновлением ассортимента.

65% покупателей активно читают отзывы, 55% смотрят фотографии предыдущих заказов, а каждый десятый изучает бренд. При этом больше 70% участников опроса заявили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда.

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