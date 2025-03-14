Москвичи сдали более 48 тысяч хвойных деревьев в рамках «Елочного круговорота»

Жители Москвы сдали на переработку свыше 48 тысяч елей, пихт и сосен в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

После праздников горожане принесли деревья в специальные пункты приема, подарив им вторую жизнь. По всей Москве разместили 165 точек, где можно было сдать символ Нового года с 2 января по 3 марта ежедневно и круглосуточно.

Затем деревья были отправлены на переработку. Ветки и стволы измельчили в щепу, которую используют в вольерных комплексах. Кроме того, ее применяют для компостирования и производства почвогрунта, отсыпки дорожек в природных парках, удобрения почвы, а также в ландшафтном дизайне. Уточняется, что всего было получено более 200 кубометров материала.

Жители Москвы ответственно подошли к сбору хвойных деревьев, тщательно удалив с них украшения и упаковку. Это необходимо, чтобы не нанести вред природе, а также не испортить оборудование, которое перерабатывает деревья.

К слову, данная акция проводится в столице уже десятый год и позволяет позаботиться об экологии города.

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