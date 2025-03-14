В рестораны предпочитали брать ди-джеев, а не музыкантов.

Певец Алекс Анохин признался, что пережил кризис в карьере. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения продюсера Дмитрия Крика

«В одно время как-то я приезжал Санкт-Петербург, пытался найти себя как музыкант, спеть где-то в ресторане, устроиться», — поделился он.

Однако, по его словам, на тот момент заведения предпочитали ди-джеев, потому что они всегда гарантировали одинаково хорошее настроение, в отличие от живых исполнителей, у которых могли быть проблемы с настроением или забытыми словами.

«А диджей пришел, кнопку нажал и все играет — и всегда одинаково весело. Это тоже можно рассматривать как кризис», — отметил Анохин.

Несмотря на это, певец подметил положительную динамику в музыкальной сфере. Люди все больше тянутся к живым выступлениям, и это не может не вдохновлять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки» предпочитает избегать тусовок и фанатов.