«Кнопку нажал — и все»: певец Анохин рассказал о кризисе в творчестве

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 37 0

Певец Анохин рассказал о кризисе в творчестве

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В рестораны предпочитали брать ди-джеев, а не музыкантов.

Певец Алекс Анохин признался, что пережил кризис в карьере. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения продюсера Дмитрия Крика

«В одно время как-то я приезжал Санкт-Петербург, пытался найти себя как музыкант, спеть где-то в ресторане, устроиться», — поделился он.

Однако, по его словам, на тот момент заведения предпочитали ди-джеев, потому что они всегда гарантировали одинаково хорошее настроение, в отличие от живых исполнителей, у которых могли быть проблемы с настроением или забытыми словами.

«А диджей пришел, кнопку нажал и все играет — и всегда одинаково весело. Это тоже можно рассматривать как кризис», — отметил Анохин.

Несмотря на это, певец подметил положительную динамику в музыкальной сфере. Люди все больше тянутся к живым выступлениям, и это не может не вдохновлять.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Григорьев-Апполонов из группы «Иванушки» предпочитает избегать тусовок и фанатов.

+12° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
86.62
0.05 94.26
0.29
Ошибка запомнится на 13 лет: чем опасен коридор затмений 14 — 29 марта 20...

Последние новости

15:30
Шопоголизм прогрессирует? Россияне начали скупать одежду и обувь онлайн
15:26
Ковальчук рассказал о работе по обеспечению военных техсредствами реабилитации
15:15
В Анапе усилили меры по очистке пляжей после новых выбросов мазута
15:00
В Челябинской области двухлетний ребенок погиб от передозировки наркотиками
14:50
Лукашенко обсудил с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
14:44
«Кнопку нажал — и все»: певец Анохин рассказал о кризисе в творчестве

Сейчас читают

«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»
«Приходят к песням родителей»: Алекс Анохин о тренде на ретро-каверы
«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской