В Челябинской области двухлетний ребенок погиб от передозировки наркотиками

В Челябинской области следователи работают с семьей, в которой погиб двухлетний ребенок после передозировки наркотиками.

Как считают в Следственном комитете, мать накачивала ребенка запрещенными препаратами, чтобы не слушать крики и плач. Как выяснилось уже после: многодетная семья, на которую регулярно жаловались в полицию, даже не была на учете социальных служб. О трагедии детей органы опеки ничего не знали. Так в какой момент специалисты обязаны были вмешаться?

Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко выяснил подробности произошедшего.

Соседи приходят к этому дому, стучат в двери и окна, хотят заглянуть в глаза матери, которая, по версии следователей, накачивала своего двухлетнего сына тяжелыми наркотиками.

Она делала инъекции, чтобы его успокоить — не хотела слушать плач и крики. После очередной дозы малыш скончался.

«Было же много, совсем много разных версий. Задушила, что он там что-то выпил. Версий было очень много», — рассказала местная жительница Татьяна Иванова.

Врачи предполагали, что причиной смерти была патология. Мальчик родился недоношенным, много болел. Все были уверены, что слабый организм не справился с пневмонией.

Однако из заключения экспертов следует, что мать методично убивала собственного ребенка. Ее вместе с отцом мальчика задержали. Оказалось, что оба родителя — наркоманы. Это фотографии из их дома. Рядом с детскими вещами и игрушками — специальные весы, шприцы и запрещенные вещества.

«Я вот сколько себя помню, они постоянно ходят сгорбившиеся. Ну что это? Они, видно, невменяемые», — поделился сосед подозреваемых Александр Маслов.

«Ко мне прибежала средняя — Варька, ее дочь. Сказала: Тетя Юля, там ребенок не дышит. Помогите пожалуйста. Я когда зашла, ребенок был в сознании, но он был такого белого цвета. Лицо белое, его трясло всего», — рассказала местная жительница Юлия Нота.

Тогда малыш выкарабкался. Его мама Екатерина Короткова всем обещала, что отвезет ребенка в больницу, однако так этого и не сделала. Семья многодетная. Там растут еще трое детей: девяти, одиннадцати и тринадцати лет. Соседи рассказывают: часто ребята были предоставлены сами себе. Мама вместе с сожителем могла уйти, забывая о детях, на несколько дней.

«Какие-то дети приходили и то сахар просили, то еще чего-то. Молока хотя бы или сахару просили. Вот все время они прибегали из этого дома», — сказал сосед Александр Маслов.

Как это часто бывает, жили преимущественно на детские пособия. Судя по состоянию дома, большая часть денег уходила на наркотики. Местные жители задаются вопросом: куда смотрели органы опеки? Ведь никто не ставил многодетную семью на учет.

«Правоохранительные органы должны были вмешаться активно. Опека должна была активно включиться. И здесь еще стоит вопрос с медицинскими учреждениями, которые посещали дети. Потому что если ребенок периодически подвергался таким манипуляциям, то должны были остаться следы. И врачи, которые ребенка осматривали, должны были заметить», — объяснил адвокат по семейным делам Илья Титов.

Теперь следователи проверят работу социальных служб. Кроме этого, стражи порядка узнают, могла ли Короткова накачивать веществами других своих детей. Сейчас их передали бабушке. В отношении матери возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. На время расследование ее отправили в следственный изолятор.