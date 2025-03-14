Родила сына, а похоронила дочь: жительница Якутии спустя 17 лет после родов заподозрила акушерку в подмене ребенка

Все это время женщина думала, что ее малыш умер, пока не обнаружила одну несостыковку.

Жительница Якутии подозревает, что 17 лет назад ее ребенка подменили в одном из местных роддомов. Подробностями случившегося Дарья Лузина поделилась в разговоре с корреспондентом «Известий» Натали Графчиковой.

По словам собеседницы, это случилось в 2008 году в медицинском учреждении в Хандыге — небольшом поселке, находящемся в 400 километрах от Якутска. Дарья родила девочку, которая спустя три дня умерла якобы из-за «нехватки кальция и железа». Медики также утверждали, что ребенок появился на свет с «уродствами».

При этом, по словам Лузиной, беременность протекала без осложнений, она прекрасно себя чувствовала, а УЗИ не выявило каких-либо отклонений. Кроме того, на протяжении всей беременности ультразвуковое исследование показывало, что у Дарьи будет мальчик.

За неделю до родов будущей маме вдруг заявили, что ей будут делать кесарево сечение. После операции ее не отвезли в роддом, как других рожениц, а спустили в гинекологическое отделение. А на просьбу показать ей ребенка врач ответила отказом. На следующий день Дарье сообщили, что малышка умерла.

Впервые Лузина смогла увидеть ребенка спустя три дня, когда ей выдали тело. В тот момент Дарья и сама была еще слишком молодой, поэтому не обратила должного внимания на, как теперь утверждает, многочисленные нестыковки в медицинских документах и поведении акушеров. Кроме того, она находилась в состоянии стресса. Семья похоронила ребенка и еще долго не могла оправиться от горя.

© РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Спустя 17 лет

В настоящий момент у Дарьи трое детей. Вернуться к обстоятельствам истории 17-летней давности жительница Якутии решила после того, как у ее пятилетней дочери обнаружили генетическое заболевание.

«Я подумала: а что если у той моей девочки тоже было генетическое заболевание? Я обратилась в роддом и попросила врача, которая принимала у меня роды, выдать мне на руки медицинские документы. На это она мне заявила, что читать мне их не надо, потому что там написано страшное», — рассказала она.

После многочисленных просьб Дарьи врач прислала ей в мессенджере фотографию якобы ее медицинской карточки — в ней были перечислены всевозможные уродства новорожденной девочки. Отмечалось, якобы она появилась на свет с «куриными лапками» вместо рук и с оскалом вместо рта. Согласно записям, кишечник ребенка был вывернут наружу.

Лузина была в ужасе от прочитанного и не верила своим глазам. По ее словам, девочка, которую она хоронила, выглядела внешне «совершенно нормально». В тот момент подозрения женщины укрепились еще больше.

Гинеколог украла ребенка?

Затем она стала изучать социальные сети Ирины Евсиковой — именно она принимала роды у Дарьи 17 лет назад. На странице врача были фотографии сына гинеколога и еще одного ребенка, который, по словам Лузиной, очень похож на нее.

После этого Дарья обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку, поскольку она имеет основания полагать, что ребенок на кадрах — ее сын.

К слову, вскоре Ирина Евсикова удалила фотографии ребенка из социальных сетей. Однако Дарья успела сделать скриншоты.

Кроме того, выяснилось, что Ирина Евсикова до сих пор работает в том же роддоме. В связи с этим Дарья отправилась в Якутск (в настоящий момент она проживает в Сочи), чтобы пообщаться с врачом. Правда, та была совсем не рада ее приезду и закрылась от настойчивых посетителей в своем кабинете.

Главврач роддома тоже не захотел пойти навстречу Лузиной, заявив, что не имеет никакого отношения к данной ситуации. Он также отказался выдать женщине оригиналы ее документов.

Проведена эксгумация

Несмотря на это, Дарья была настроена добиться правды и отправилась в больничный морг в надежде получить хоть какую-то информацию.

Ей удалось отыскать архивный журнал, в котором был обозначен пол умершего младенца. В материалах говорилось, что он был мужского пола. При этом в выданных Дарье в 2008 году свидетельствах о рождении и смерти отмечалось, что родилась и умерла девочка.

В архивном документе, найденном в морге, также стояла подпись якобы матери Дарьи. Однако Лузина уверена, что она поддельная.

В результате женщина обратилась в региональное управление Следственного комитета в Якутске. Дело взято на личный контроль. Известно, что в Хандыге уже прошла эксгумация тела ребенка. Кроме того, следователи взяли образцы ДНК у Дарьи Лузиной, врача роддома Ирины Евсиковой и ее сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына в Миассе.