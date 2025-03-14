До чего дошел прогресс: без этих изобретений СССР невозможно представить мир сегодня

Советский Союз на протяжении всего своего существования был на острие мировой науки. Наши ученые в яростной борьбе с западными конкурентами раз за разом доказывали, что СССР является одной из главных глобальных сил, раскачивающих маятник истории.

Достижения советской науки известны всем — покорение космоса, исследования мирного атома, передовые военные разработки и так далее практически до бесконечности. Однако мало кто знает, что многие привычные нам вещи, которые по сей день используются по всему миру, были изобретены в Стране Советов.

5-tv.ru составил подборку изобретений родом из СССР, о которых вы, скорее всего, даже не догадывались.

Интернет

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Да-да, не удивляйтесь. Это не опечатка и не обман — первая информационно-вычислительная компьютерная сеть была разработана и протестирована в СССР еще в 50-е годы. Ей стала так называемая «Система А», созданная выдающимся отечественным конструктором Григорием Васильевичем Кисунько.

Изначально система была разработана в военных целях, чтобы обеспечить работу нового экспериментального комплекса противоракетной обороны. Проект был реализован в 1956 году на военном полигоне ГНИИП-10 в Казахстане, за несколько лет до появления первых зарубежных аналогов данной системе.

В ходе проекта ученые смогли объединить в единую вычислительную сеть компьютеры «Диана I» и «Диана II», сконструированные Институтом точной механики и вычислительной техники академии наук СССР.

В последующие годы развитие военных компьютерных сетей, таких как система передачи данных «Кабель» и локальная компьютерная сеть ПРО А-135, позволило ученым выйти за пределы оборонительных нужд и внедрить сетевые технологии сначала в систему билетно-кассовых операций советских авиалиний и железнодорожных сообщений, а в дальнейшем и вовсе запустить всесоюзную Академсеть, соединяющую научные учреждения Академии наук от Риги до Хабаровска и от Ленинграда до Ташкента.

Также в СССР еще с начала 1950-х годов велась работа над созданием Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации (сокращенно ОГАС), которая предназначалась для повсеместного внедрения ее в системы планирования и управления.

Ученые планировали поставить всю экономику СССР на кибернетические рельсы, упростив процедуры сбора, обработки и расчета полученных данных. Это сделало бы Советский Союз первым государством в мире с подобной глобальной системой и потенциально могло бы вывести экономику страны на невиданный по тем временам уровень, однако, к сожалению, пришедшее на смену Сталину новое руководство страны в лице Никиты Сергеевича Хрущева было мало заинтересовано в информационных технологиях, так что проект так и остался на стадии разработки.

Тем не менее, многие наработки советских ученых легли в основу западных исследований и экспериментов по запуску компьютерных сетей по всему миру, которые в итоге сплелись во Всемирную паутину.

Профессор Гарварда Джонатан Зиттрейн признавался, что именно преемственность советских наработок помогла ученым по всему миру в их сетевых разработках, а его коллеги высказывали уверенность в том, что СССР точно опередил бы США в создании Интернета, если бы руководство страны чуть более внимательно отнеслось бы к только зарождающейся в те годы кибернетике.

Тетрис

5-tv.ru

Не отходя далеко от советских компьютерных разработок, стоит упомянуть и самую продаваемую компьютерную игру в мире — «Тетрис». Многие даже и не догадываются, что автором культового развлечения, продажи которого за все время его существования превысили полмиллиарда экземпляров, был советский программист Алексей Пажитнов.

В 1985 году, работая в Вычислительном центре Академии наук СССР, молодой ученый в качестве развлечения написал на языке программирования Паскаль свою интерпретацию популярной в Союзе головоломки «тетрамино».

Изначально игра предназначалась только для компьютера «Электроника-60», однако восторженные отзывы о ней разлетелись по всему миру так быстро, что уже в 1987 году американская компания Spectrum HoloByte выпустила свою версию «Тетриса» в США.

Но по-настоящему культовый статус игра приобрела в 1989 году, когда японский видеоигровой гигант — корпорация Nintendo — выпустила карманную игровую консоль Game Boy, в комплекте с которой сразу при покупке шел картридж с «Тетрисом».

Это был фурор — если раньше для запуска игры требовалось иметь дорогой и громоздкий компьютер и уметь с ним обращаться, а поиграть удавалось только сидя перед монитором, то теперь популярная игра умещалась в любом кармане, а для ее запуска достаточно было нажать всего лишь одну кнопку включения.

С тех пор вышли сотни, если не тысячи различных вариаций «Тетриса» с разными стилями графики, музыкальным сопровождением, улучшениями игрового процесса и так далее, однако все они являются лишь разной степени качества подделками той самой советской игры, созданной в застенках Академии наук.

Электронная музыка

5-tv.ru

Сегодня невозможно представить себе человека, который хоть раз в жизни не слушал бы электронную музыку — кто-то вспомнит свою молодость в 90-е годы, когда в клубах по всему миру играла The Prodigy, кому-то придет на ум французский дуэт Daft Punk, а кто-нибудь из более молодых читателей, может быть, даже подумает о популярном нынче композиторе Мике Гордоне. Однако мало кому даже в голову придет мысль о том, что у истоков всей мировой электронной музыки стоит Советский Союз.

Дело в том, что в 1920-х годах, когда к власти в стране пришли прогрессивные большевики, главной культурной повесткой сторонников Владимира Ильича был авангардизм. Авангардизм нашел свои проявления в советской архитектуре, живописи, литературе и, разумеется, в музыке.

В 1920 году советский изобретатель Лев Сергеевич Термен создал один из первых электронных музыкальных инструментов в мире — «Терменвокс». В отличие от своих немногочисленных предшественников, «Терменвокс» был весьма компактным, примерно совпадая по размерам с современными синтезаторами.

Более того, если предыдущие эксперименты по внедрению электричества в музыку зачастую были единичными пробами пера, так и не получившими никакого дальнейшего распространения, то «Терменвокс» произвел в музыкальной среде по всему миру настоящий фурор. Известные мировые музыканты по достоинству оценили звучание необычного инструмента, и «Терменвокс» продолжает использоваться в музыке и по сей день.

Однако на этом искатели нового звучания не остановились — в 20-х и 30-х годах советскими учеными было разработано сразу несколько прототипов музыкальных синтезаторов: среди них был «Сонар» Николая Ананьева, «Вариофон» Евгения Шолпо, «Экводин» Андрея Володина, «Эмиритон» Андрея Римского-Корсакова и «АНС» Евгения Мурзина. Все они были прорывными изобретениями для своего времени — Советский Союз в те годы обгонял весь мир по уровню развития индустрии электронной музыки.

В 1955 году — за 12 лет до появления культовой немецкой электронной группы Kraftwerk, под руководством Вячеслава Мещерина в СССР был создан первый в мире Ансамбль электромузыкальных инструментов. Коллектив стал пионером и первопроходцем жанра электронной музыки во всем мире — на Западе в те годы подобными направлениями практически никто не интересовался.

За годы существования Советского Союза Всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия» было издано более десяти пластинок с музыкой коллектива, а в 1958 году он и вовсе был признан официальным радиоансамблем при Гостелерадио СССР.

В 80-х годах, когда электронная музыка стала набирать популярность во всем остальном мире, СССР уже был тут как тут — в 1980 году латвийская музыкальная группа «Зодиак» выпустила свой дебютный альбом «Disco Alliance», который всего за три года разошелся по Союзу тиражом почти в шесть миллионов экземпляров, а продажи альбома по всему миру достигли отметки в 20 миллионов копий. Альбом стал ярчайшим представителем только что зародившегося жанра синтипоп и отлично сохранился вплоть до сегодняшних дней.

В 1982 году в СССР был выпущен культовый аналоговый синтезатор «Поливокс». Его звучание и функционал настолько поражали воображение и превосходили любые зарубежные аналоги, что даже сегодня электронные музыканты по всему миру буквально охотятся за уцелевшими экземплярами «Поливокса», чтобы использовать его в своих произведениях.

Список их огромен: немецкая индастриал-метал-группа Rammstein, британская рок-группа Bring Me The Horizon, уже упомянутый композитор Мик Гордон и многие другие. «Поливокс» даже использовался в создании саундтрека к одной из самых нашумевших компьютерных игр современности Cyberpunk 2077.

Так что СССР по праву можно считать родиной электронной музыки. Его вклад в жанр и современную поп-музыку в целом настолько колоссален, что буквально ни одна из нынешних мировых суперзвезд музыки не существовала бы без этого наследия, ведь практически вся музыка сегодня построена именно на электронном звучании.

Достижения медицины

5-tv.ru

Сегодня мировая медицина практически всесильна — практически не осталось таких болезней, которые были бы ей неподвластны. Однако так было не всегда — всего каких-то 50–100 лет назад любая травма или хроническое заболевание могли привести к очень печальным последствиям.

И кто знает, удалось бы человечеству достичь того уровня медицины, который мы имеем сегодня, если бы не разработки советских ученых.

Начать, пожалуй, стоит с аппарата Илизарова — элементарнопростое на первый взгляд изобретение всего за 70 лет своего существования позволило спасти миллионы жизней. Состоящий из металлических колец и спиц чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат для соединения и сращения костных переломов стал настоящим прорывом в сфере травматологии.

Благодаря ему врачи научились надежно фиксировать костные отломки даже при самых сложных переломах, тем самым в разы сократив не только смертность от осложнений после травм, но и процент неправильного сращивания костей и последующей инвалидности.

Более того, в разы сократилось и количество ампутаций, вызванных неспособностью медиков справиться с тяжелыми переломами со смешениями и раздроблениями костей.

Аналоги аппарата Илизарова появились во всем остальном мире только после того, как советский ученый запатентовал свою сенсационную разработку. Их продолжают совершенствовать и использовать в медицине и по сей день, так как альтернатив методу Илизарову практически не существует.

Также мало кто знает, что набирающая в последнее время популярность технология искусственных сердец, позволяющая спасать жизни людям с врожденными или приобретенными проблемами с сердечно-сосудистой системой, также основывается на разработках советских ученых.

Пионером в этой отрасли был ученый Владимир Петрович Демихов, который еще в 1937 году показал всему мировому медицинскому сообществу возможность поддержания кровообращения в живом организме с помощью пластикового насоса, приводимого в движение электродвигателем.

Его эксперимент на собаке, которая прожила два с половиной часа после удаления сердца, во всем мире признается переломной точкой во всей истории медицины.

Дело Демихова продолжили сначала советские, а потом и российские ученые. Не отставали от наших медиков и западные усилия. Результатом практически столетних усилий в этой сфере стало недавнее невероятное достижение — 40-летний мужчина из Австралии более ста дней прожил с искусственным сердцем в груди и успешно перенес операцию по его замене на донорский орган. Если бы не ученые из СССР, то тысячи таких же людей по всему миру сегодня были бы обречены на верную гибель.

Кстати, в СССР научились заменять человеку не только сердце, но и легкие — первый аппарат, обеспечивающий жизнедеятельность человека при частичной или полной невозможности выполнения функций сердца и легких, был сконструирован и применен в экспериментах именно советскими учеными — Сергеем Брюхоненко и Сергеем Чечулиным еще в 1926 году.

Позднее, в 1952 году, благодаря их наработкам, американский хирург Форест Дотрил проведет первую успешную операцию на открытом сердце человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как снимали первый советский фильм-катастрофу «Экипаж».