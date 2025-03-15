Военнослужащие применили ПЗРК «Верба»

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили дрон ВСУ, известный как «Баба-Яга», на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Бойцы применили ПЗРК «Верба». К слову, это оружие способно поражать не только беспилотники, но и самолеты, вертолеты, крылатые ракеты.

«Обеспечиваем прикрытие колонн военной техники в момент наступления, а также прикрытие пехоты в штурмовых отрядах. Прикрывали танк в момент наступления…» — рассказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Зема».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.