Бойцы ВС РФ сбили «Бабу-Ягу» на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Бойцы ВС РФ сбили «Бабу-Ягу» на южно-донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Военнослужащие применили ПЗРК «Верба»
Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили дрон ВСУ, известный как «Баба-Яга», на южно-донецком направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Бойцы применили ПЗРК «Верба». К слову, это оружие способно поражать не только беспилотники, но и самолеты, вертолеты, крылатые ракеты.
«Обеспечиваем прикрытие колонн военной техники в момент наступления, а также прикрытие пехоты в штурмовых отрядах. Прикрывали танк в момент наступления…» — рассказал в ходе беседы военнослужащий с позывным «Зема».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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