«Помощь другу»: как мошенники списывают деньги при разговоре по телефону

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 162 0

МВД: мошенники списывают со счета крупную сумму денег во время звонка

В МВД предупредили о списании средств со счета при разговоре с мошенниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В МВД предупредили, почему нельзя перезванивать на неизвестный номер.

Мошенники могут списывать средства со счета человека во время обычного разговора по телефону. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

«Приходит SMS с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с вашей банковской картой и так далее», — говорится в материалах.

Когда жертва перезванивает на указанный номер, ее стараются как можно дольше удерживать на линии, чтобы списать крупную сумму. Для этого используются специальные сервисы, через которые и взимается плата за звонок.

Обычно, такие сайты чаще всего развлекательные, где по телефону оказывается услуга и дополнительно оплачивается сам звонок. Реклама всегда информирует, что программа платная. Но мошенники регистрируют сервис и распространяют номер без предупреждения о том, что с человека снимут деньги.

Также в МВД призывают сохранять бдительность, поскольку аферисты пользуются Telegram, чтобы списать деньги с россиян. Пользователям мессенджера могут приходить сообщения о смерти знакомых. С текстом злоумышленники присылают особые файлы, замаскированные под фотографии. При скачивании на телефон запускается установка вредоносного программного обеспечения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники используют детей в новых схемах обмана.

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