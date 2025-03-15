«Во благо человечества»: в России предложили Маску направить совместную миссию на Марс
Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США стоит отправить совместную миссию на Марс
Фото: www.globallookpress.com/Al Grillo
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В этом году будет отмечаться 50-я годовщина совместной советско-американской миссии «Союз — Аполлон».
России и США стоит направить совместную миссию на Марс в 2029 году. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Таким образом он отреагировал на пост основателя компании SpaceX Илона Маска, в котором тот анонсировал полет космического корабля Starship с роботом Optimus на планету в 2026 году. Кроме того, в своей публикации Маск не исключил возможную высадку людей на Марсе в 2029-м.
Дмитриев напомнил, что в 2025 году будет отмечаться 50-я годовщина совместной советско-американской миссии «Союз — Аполлон». В связи с этим российской и американской стороне стоит задуматься о дальнейшем сотрудничестве, которое пойдет на благо человечества.
«Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению», — подчеркнул глава РФПИ.
Прежде сообщалось, что Илон Маск планирует отправить на Марс робота с искусственным интеллектом в 2026 году. Он уточнил, что полет на Марс возможно осуществить один раз в 26 месяцев, и следующее путешествие запланировано примерно на ноябрь следующего года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск космического корабля Crew Dragon отменен за несколько минут до старта.
59%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?