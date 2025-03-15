Замдиректора центра Боткина Владимир Бедин скончался на 61-м году жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

Хирург участвовал в реализации множества инновационных медицинских методов в учреждении.

Замдиректора центра Боткина Владимир Бедин скончался на 61-м году жизни

Фото: botkinmoscow.ru

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Владимир Бедин, занимавший должность заместителя директора в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С. П. Боткина (ММНКЦ), ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни после продолжительной болезни скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ им. С. П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — говорится в сообщении на официальном сайте ММНКЦ.

В медицинском центре отмечают, что доктор стал олицетворением надежды для многих пациентов. Они видели в нем не просто врача, а своего спасителя. Уход из жизни заместителя директора ММНКЦ стал невосполнимой утратой для всего медицинского сообщества и всех, кто его знал, говорится в сообщении центра.

Бедин начал свою карьеру в медицине в качестве хирурга в Кузбасском областном гепатологическом центре, который он возглавил в 2001 году. В 2007 году он занял должность заведующего отделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице.

В 2024 году Бедин стал заместителем директора ММНКЦ по инновационному развитию и активно участвовал в реализации множества инновационных медицинских методов в учреждении.

Хирург не только практиковал, но и активно участвовал в научной деятельности и преподавал на кафедре хирургии в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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