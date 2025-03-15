Бибер и его жена готовятся к переезду в другую страну из-за семейных неурядиц

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 36 0

Page Six: Хейли и Джастин Бибер хотят переселиться в Европу, чтобы спасти брак

Бибер и его жена готовятся к переезду в другую страну из-за семейных неурядиц

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi04

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Какие истинные причины переезда семьи Биберов?

Фанатам Джастина Бибера стала известна новая информация о своем кумире. В распоряжении Page Six оказалась информация от источника, благодаря которой стало известно о намерениях певца покинуть Соединенные Штаты.

Как заверяет инсайдер из сферы недвижимости, Бибер дал ему задание найти для его семьи особняк. Самым предпочтительным вариантом для Джастина является Майорка, расположенная на юге Франции на греческом острове Микены.

При этом королю американской поп-музыки важно, чтобы в новом особняке гармонично сочетались достойный уровень комфорта и возможность вести тихий, спокойный образ жизни, ведь именно это, по словам источника, стало главной причиной, по которой Бибер решил переехать вместе со своей женой и сыном — суета Голливуда и постоянное внимание со стороны СМИ и поклонников.

Также важной причиной релокации американского певца является стремление сохранить и наладить свою семейную жизнь на новом месте. В последнее время супруги практически не появлялись вместе на крупных мероприятиях, а Хейли и вовсе была замечена фанатами одной на послеоскаровской вечеринке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джастин Бибер поделился своими психологическими проблемами.

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