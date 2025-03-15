Новый горнолыжный курорт «Мамисон» появился на Кавказе

На Северном Кавказе появился новый курорт мирового уровня, где каждый год будут отдыхать полмиллиона человек. Регион может стать центром горнолыжного туризма России. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

От Владикавказа до нового курорта ехать 100 километров, полтора часа по отличной дороге. Путь пролегает через красивое Мамисонское ущелье. Вокруг открываются живописные пейзажи: снежные вершины, горные реки и ледники.

«Мамисон» — новый российский горнолыжный курорт. Лыжники и сноубордисты уже оценили. Спуститься по крутому склону теперь можно и в Северной Осетии.

«Трасса супер! Гудаури, пока. Грузия, конечно, прикольно, но я рада, что мы теперь можем туда не ездить», — говорит туристка Татьяна Махно.

Спрос на внутренний туризм стремительно растет. Сочи, Эльбрус, Архыз, Домбай — горнолыжки России каждый год бьют свои рекорды по посещаемости. И это, с одной стороны, здорово, а с другой проблема. Курорты работают практически на пределе своих возможностей. «Мамисон» как раз должен их разгрузить.

Курорт построили буквально за два года в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В некогда пустом ущелье появились современные канатные дороги, инженерные сети, асфальтированные трассы, парковки, медицинские центры и вся остальная инфраструктура. Государство вложило в этот проект 18 миллиардов рублей.

«Самая главная задача — чтобы подтянулся частный бизнес. Рассчитываем, что бизнес вложит не меньше», — отметил гендиректор государственной компании «Кавказ.рф» Андрей Юмшанов.

Уже подписаны соглашения с инвесторами, которые готовы вложить в развитие курорта еще 16 миллиардов. Так, в партнерстве государство и бизнес создают условия для отдыха россиян.

В «Мамисоне» уже строятся кафе и рестораны, магазины и СПА-центры. В перспективе появятся и большие санатории. Эксперты считают, что «Мамисон» в будущем сможет привлекать в год до 500 тысяч отдыхающих. Те, кто уже приехал, в восторге от увиденного.

«Горы, люди, природа. Бесплатно кушала, и еще поем внизу. Красота, рай», — восхищается туристка из Краснодарского края Лина Ильченко.

Россияне на отдыхе любят не только на лыжах покататься, но и вкусно поесть. Так развивается и гастрономический туризм. Северный Кавказ у гурманов в топе.

Не меньше, чем на склонах, людей на фестивале осетинских пирогов.

«Мы уже испекли 800 пирогов с мясом, сыром и с картошкой», — рассказал повар Артур.

Длинная очередь выстроилась у канатной дороги, и это в первый рабочий день. Даже пришлось звать на помощь полицейских.

На курорте пока построены и уже работают две первые канатные дороги. Всего же здесь планируют возвести пять фуникулеров.

«Для марта очень классные трассы, видно развитие горнолыжного курорта. Я уверена, у него очень большой потенциал», — отметила туристка из Санкт-Петербурга Ксения Дмитриева.

Уже через пять лет, когда полностью завершится строительство, на курорте будет более 40 километров трасс, 3 тысячи мест размещения и 2,5 тысячи рабочих мест.

«Мамисон» — круглогодичный всесезонный курорт. Летом туристы смогут прогуляться по живописным маршрутам. Любители походов в горы точно оценят.