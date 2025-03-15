Армия России поразила обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

Российские бойцы поразили обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики. Об этом сообщил Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.

Удары также были нанесены по объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения украинские боевиков.

Кроме того, применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия наших военных для поражения назначенных целей.

Были поражены скопления живой силы и вражеской техники, а также иностранных наемников в 162 районах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области.