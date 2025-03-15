Армия России поразила обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики

Об этом сообщил Минобороны РФ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Российские бойцы поразили обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины объекты энергетики. Об этом сообщил Минобороны РФ.
«Нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в ведомстве.
Удары также были нанесены по объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения украинские боевиков.
Кроме того, применялась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия наших военных для поражения назначенных целей.
Были поражены скопления живой силы и вражеской техники, а также иностранных наемников в 162 районах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области.
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