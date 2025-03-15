Запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области

Специалисты начала работу по обезвреживанию.
Фото: © РИА Новости/Сергей Батурин
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Военные инженеры Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили в Курской области запрещенные Женевской конвенцией мины ПФМ-1 «Лепесток». Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 „Лепесток“, что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — указали в ведомстве.
Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации начали работу по обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов в приграничных районах Курской области, которые были освобождены от присутствия боевиков Вооруженных сил Украины.
В ходе работ планируется восстановить важные для общества объекты и инфраструктуру, а также обеспечить безопасность жителей региона после завершения боевых действий.
«Для выполнения задач на освобожденных территориях развернуто Представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии», — говорится в сообщении.
В процессе обезвреживания мин применяются самые современные методы обнаружения и идентификации взрывчатых устройств, а также специальные комплекты для защиты и особые устройства для поиска мин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка в Курской области.
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