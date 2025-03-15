Весны не будет: в Подмосковье неожиданно пошел снегопад

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

На юго-восток Подмосковья обрушился снегопад

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

На юго-восток региона неожиданно обрушилась новогодняя сказка.

Юго-восток Московской области оказался во власти зимы. В субботу сильный снегопад повалил в Серпухове, Коломне и Ступино. Об этом сообщает синоптик Александр Тишковец в своем Telegram-канале.

В Раменском округе также наблюдались средние осадки, но снегопад затронул лишь окраины муниципалитета.

«Снежный покров будет мокрым и плотным, но долго не продержится. С середины недели в область придет потепление, и осадки перейдут в дождь», — сказал он.

Подобная ситуация сохранится примерно до девяти часов вечера. Согласно информации из Telegram-канала МЧС, ожидается сильный гололед и налипание мокрого снега.

При этом воскресенье, уверяет синоптик Тишковец, будет спокойным. Осадков не прогнозируется. Но уже с понедельника Москву накроет снегопад. Пик непогоды ожидается вечером 18 марта. Согласно прогнозу синоптика, снегопад будет идти всю ночь на 19 марта.

При этом снежный покров не продержится долго. Уже со среды в столицу придет теплая погоду, но будут дожди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие российские регионы могут пострадать от наводнений этой весной.

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