Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Задержанный — 15-летний подросток.

Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском

Фото: © РИА Новости/ФСБ РФ

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В Смоленской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту попытки поджога центра патриотического воспитания «Долг» в Вязьме, который занимается подготовкой молодежи к службе в армии. Об этом стало известно 15 марта из сообщения регионального Управления ФСБ России.

В связи с этим инцидентом был задержан 15-летний подросток. Он объяснил свои действия желанием заработать. Как стало известно, юноша получил предложение через мессенджер от неизвестного лица. Тот предложил ему поджечь штаб смоленских поисковиков за вознаграждение в размере 320 тысяч рублей.

В ночь на 13 марта молодой человек прибыл к зданию центра «Долг». Он разбил окно, используя молоток, и бросил в помещение бутылку с горючей смесью. После этого он скрылся с места происшествия. В результате инцидента было частично повреждено окно и подоконник. Подросток сообщил, что ему не заплатили за совершение этого действия.

В связи с произошедшим событием было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует действия как террористический акт. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 20 лет.

В ведомстве уточнили, что в центре «Долг» хранится архив на каждого солдата, найденного с 1990 года, ведется картотека солдатских медальонов, по которым удалось восстановить имена погибших. Также на базе учреждения функционирует музей Неизвестного солдата. Учреждение активно занимается подготовкой мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое несовершеннолетних арестованы по делу о теракте в Калужской области.

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Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском

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