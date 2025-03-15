Результат заметен сразу: в чем гулять, чтобы сжечь больше калорий

Ношение этого аксессуара во время простой ходьбы может заменить высокоинтенсивную тренировку в зале.

Чтобы сжечь больше калорий во время прогулки, нужно ходить в жилете с отягощением. Об этом пишет портал Today.

«Я ношу жилет-утяжелитель в течение всего дня, будь то быстрая прогулка с собакой или тренировка в рамках фитнес-прогулки. Это увеличивает количество сжигаемых калорий, повышает выносливость и помогает мне стать еще сильнее», — рассказывает порталу фитнес-тренер Лейси Грин.

Таким образом, самый обычный аксессуар смог превратить обычную прогулку в высокоинтенсивную тренировку.

Стоит отметить, что это совсем не новое изобретение, но именно в последнее время эти жилеты стали особенно популярными в сети.

В отличие от гирь или гантелей, жилет равномерно распределяет нагрузку по верхней части тела, поэтому в данном случае повредить колени или спину риск существенно меньше.

Более того, этот аксессуар способен даже укрепить суставы, но только при разумной нагрузке.

Такое предложение звучит довольно заманчиво, ведь, согласно информации Today, достаточно просто сходить погулять с собакой на полчаса или же ходить на беговой дорожке вместе с жилетом. Если делать так хотя бы три раза в неделю, то можно сбросить вес, стимулировать синтез костной ткани, укрепить сердце и кровеносные сосуды.

Кроме того, такой утяжелитель активирует постуральные мышцы, влияющие на поддержание равновесия.

Однако при серьезных проблемах с суставами, хронических болях и травмах, носить такой жилет может быть опасно. Беременным женщинам также не стоит надевать такой аксессуар.

Не рекомендуется ходить в таком жилете в жаркую погоду, так как можно быстро перегреться. Не стоит также перенапрягаться.

Если показаний нет, то лучше начать с медленных прогулок и легкого веса.

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