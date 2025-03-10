К счастью, этот процесс можно контролировать с помощью правильного питания и физической активности.

После 40 лет многие женщины замечают, что начинают набирать вес, даже если их образ жизни и привычки в питании не меняются. Фитнес-тренер Лера Буры в интервью Lenta.ru объяснила, что это связано с естественными физиологическими процессами, которые происходят в организме с возрастом.

Одной из главных причин является гормональный сдвиг. После 40 лет некоторые женщины уже вступают в период предменопаузы, что ведет к снижению уровня эстрогена. Это, в свою очередь, влияет на метаболизм жиров и общее замедление обмена веществ. Кроме того, каждые десять лет количество мышечной массы уменьшается на 3–5%, что снижает количество калорий, сжигаемых в состоянии покоя.

«Эти изменения в комплексе провоцируют набор веса. Хорошая новость — они поддаются контролю при правильном подходе к питанию и физической активности», — сказала Буры.

Чтобы избежать набора веса, тренер рекомендует регулярно заниматься спортом. Силовые тренировки помогают поддерживать мышечную массу, что увеличивает количество сжигаемых калорий. Также полезны кардио-тренировки, упражнения на гибкость и баланс — они улучшают подвижность, снижают уровень стресса и дарят ощущение легкости.

Эксперты сходятся во мнении, что после 40 лет важно не только следить за питанием, но и активно включать физические нагрузки в повседневную жизнь. Это поможет не только контролировать вес, но и поддерживать общее здоровье и хорошее самочувствие.

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