Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 37 0

27 БПЛА сбиты за 40 минут над Курской областью и два — над Орловской.

Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Курская область

Средства ПВО РФ с 18:20 до 19:00 мск сбили над регионами России 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 16 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали над территорией Воронежской области, девять над Белгородской, пять в Ростовской и один над Курской.

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