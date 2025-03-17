Один человек погиб и семь пострадали в ДНР от атак ВСУ за сутки

Во время обстрелов со стороны украинских боевиков на территории ДНР погиб один мирный житель. Семь человек, среди которых были подростки, пострадали за сутки. Об этом стало известно из сообщения главы ДНР Дениса Пушилина.

«В Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе погиб мужчина», — отметил он в своем Telegram-канале.

От вражеского беспилотника, с которого был сброшен взрывоопасный объект, получил ранение житель 49-ти лет. Медицинские работники расценивают состояние пострадавшего как средне тяжелое. Вооруженные силы Украины применили ствольную артиллерию кассетного типа, от чего пострадали трое человек — мужчина 48-ми лет, подросток 13-ти лет и 16-летняя девушка.

В Никитовском районе Горловки получили ранения две женщины пенсионного возраста и 61-летний мужчина.

К тому же, по словам главы ДНР, от атак боевиков Киева повреждения получили четыре жилых постройки в Центрально-Городском районе поселения и три точки гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах. В целом за сутки вражеские силы предприняли примерно 20 атак, применяя ударные беспилотники и ствольные артиллерии калибром 155 мм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что над Курской, Орловской и Брянской областями сбиты 15 беспилотников.