Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 15 0

Благодаря этому шагу путешествия станут комфортнее и безопаснее.

Vietnam Airlines возобновит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетне

Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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Национальный перевозчик Вьетнама Vietnam Airlines восстановит прямые рейсы между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«С 8 мая Vietnam Airlines возобновляет прямые рейсы между Ханоем и Москвой, которые будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и четвергам», — заявили в Vietnam Airlines.

Благодаря тому, что регулярные прямые рейсы будут восстановлены, путешествия станут комфортнее и безопаснее. Качество обслуживания пассажиров возрастет, между странами начнет активнее развиваться сотрудничество во многих сферах. В их числе торговля, инвестиции и культурные обмены, добавили представители авиакомпании.

Полеты будут осуществляться по маршруту Ханой-Москва на самолетах Boeing 787. Поначалу летать они будут дважды в неделю, однако с июля 2026 года частота полетов увеличится до трех в неделю.

В авиакомпании заявили, что Россия — один из ключевых рынков в развитии туризма и торговли для Вьетнама. Между странами за 2024 год путешествовали более чем 220 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Вьетнам утвердят план сотрудничества до 2030 года.

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