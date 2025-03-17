Сенсационная находка: неизвестная картина Васнецова обрела нового владельца

Шедевр, долгое время приписываемый другим художникам, ушел с молотка за 135 миллионов рублей.

Сенсация в мире искусства! С молотка ушла ранее неизвестная картина Виктора Васнецова «Богомольцы».

Ее купил частный коллекционер за 135 миллионов рублей.

Работу без подписи обнаружили более 20 лет назад. Ее приписывали Илье Репину, Василию Поленову и другим знаменитым художникам.

Подлинное имя автора установили специалисты Русского музея. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества мастера.

До конца месяца картина «Богомольцы» будет находиться на экспозиции, а затем ее отправят новому владельцу.