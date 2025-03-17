Увела мужа из семьи? Орлова прокомментировала сплетни о первом браке

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Ольга Орлова: опровергать сплетни про первый брак бессмысленно

Ольга Орлова про первый брак

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Знаменитость разрешила общественности видеть в ней злодейку.

Певица Ольга Орлова осадила интернет пользователей, которые захотели покопаться в «грязном белье» ее первого брака. О реакции артистки на провокационные вопросы подписчиков написало издание 7Дней.ru.

Один из поклонников Орловой спросил: как начались ее отношения с первым супругом — бизнесменом Александром Кармановым. Его интересовало, правдивы ли слухи о том, что знаменитость увела предпринимателя из семьи.

«Милые, каждый хочет верить только в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит очевидных вещей, нет смысла», — ответила Ольга.

Она также подчеркнула, что сплетни и небылицы будут всегда. Но вот верить в них или нет — это выбор каждого. Знаменитость разрешила видеть в ней злодейку, если кому-то так «удобнее».

За Карманова Орлова вышла замуж в 2000 году, но через четыре года пара развелась. В этом браке артистка родила сына Артема. До этого бизнесмен был женат на певице Наталье Лагоде.

Сейчас звезда замужем за предпринимателем Валерием Масловым. Отношения возлюбленные узаконили в 2021 году, а в 2023-м у супругов появилась дочь Анна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орлова еле вытерпела вечеринку Бородиной.

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Увела мужа из семьи? Орлова прокомментировала сплетни о первом браке

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