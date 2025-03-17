Увела мужа из семьи? Орлова прокомментировала сплетни о первом браке
Ольга Орлова: опровергать сплетни про первый брак бессмысленно
Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Знаменитость разрешила общественности видеть в ней злодейку.
Певица Ольга Орлова осадила интернет пользователей, которые захотели покопаться в «грязном белье» ее первого брака. О реакции артистки на провокационные вопросы подписчиков написало издание 7Дней.ru.
Один из поклонников Орловой спросил: как начались ее отношения с первым супругом — бизнесменом Александром Кармановым. Его интересовало, правдивы ли слухи о том, что знаменитость увела предпринимателя из семьи.
«Милые, каждый хочет верить только в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит очевидных вещей, нет смысла», — ответила Ольга.
Она также подчеркнула, что сплетни и небылицы будут всегда. Но вот верить в них или нет — это выбор каждого. Знаменитость разрешила видеть в ней злодейку, если кому-то так «удобнее».
За Карманова Орлова вышла замуж в 2000 году, но через четыре года пара развелась. В этом браке артистка родила сына Артема. До этого бизнесмен был женат на певице Наталье Лагоде.
Сейчас звезда замужем за предпринимателем Валерием Масловым. Отношения возлюбленные узаконили в 2021 году, а в 2023-м у супругов появилась дочь Анна.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Орлова еле вытерпела вечеринку Бородиной.
Читайте также
100%
-1.05 93.61
-0.65
Нашли ошибку?